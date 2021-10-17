Виверження вулкана на Канарах: на острові скасували авіарейси

Авіакомпанії скасували пасажирські рейси на острові Ла-Пальма на Канарських островах через виверження вулкана . Перельоти небезпечні через хмари попелу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Всього авіакомпанії скасували 38 авіарейсів 17 жовтня. Тільки 4 з 34 рейсів, запланованих на суботу, пройшли за планом.

Місцева авіакомпанія Binter заявила, що відновить роботу якомога швидше і як тільки умови дозволять безпечні польоти.

Також відомо, що 7000 осіб були евакуйовані з острова через виверження вулкана. Стихійне лихо не призвело до людських жертв, але принесло великі руйнування.

В цілому 750 гектарів і понад 1800 будівель були зруйновані цим виверженням вулкана, яке, згідно з новими оцінками Європейської системи геопросторових вимірювань Copernicus, не має ніяких ознак ослаблення.