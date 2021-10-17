ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Виверження вулкана на Канарах: на острові скасували авіарейси

Новость на русском →
Іспанія, Неділя 17 жовтня 2021 23:32
Виверження вулкана на Канарах: на острові скасували авіарейси Фото: на острів Ла-Пальма скасували авіарейси (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Авіакомпанії скасували пасажирські рейси на острові Ла-Пальма на Канарських островах через виверження вулкана. Перельоти небезпечні через хмари попелу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Всього авіакомпанії скасували 38 авіарейсів 17 жовтня. Тільки 4 з 34 рейсів, запланованих на суботу, пройшли за планом.

Місцева авіакомпанія Binter заявила, що відновить роботу якомога швидше і як тільки умови дозволять безпечні польоти.

Також відомо, що 7000 осіб були евакуйовані з острова через виверження вулкана. Стихійне лихо не призвело до людських жертв, але принесло великі руйнування.

В цілому 750 гектарів і понад 1800 будівель були зруйновані цим виверженням вулкана, яке, згідно з новими оцінками Європейської системи геопросторових вимірювань Copernicus, не має ніяких ознак ослаблення.

"Ми знаходимося у владі вулкана, тільки він може вирішити, коли все закінчиться", - заявив глава регіонального уряду Ангел Віктор Торрес.

Нагадаємо, що острів Ла-Пальма влада оголосила зоною лиха. Це означає, що людям, постраждалим від виверження вулкана, нададуть матеріальну допомогу і підтримку.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня
Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України