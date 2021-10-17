Виверження вулкана на Канарах: на острові скасували авіарейси
Авіакомпанії скасували пасажирські рейси на острові Ла-Пальма на Канарських островах через виверження вулкана. Перельоти небезпечні через хмари попелу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Всього авіакомпанії скасували 38 авіарейсів 17 жовтня. Тільки 4 з 34 рейсів, запланованих на суботу, пройшли за планом.
Місцева авіакомпанія Binter заявила, що відновить роботу якомога швидше і як тільки умови дозволять безпечні польоти.
Також відомо, що 7000 осіб були евакуйовані з острова через виверження вулкана. Стихійне лихо не призвело до людських жертв, але принесло великі руйнування.
В цілому 750 гектарів і понад 1800 будівель були зруйновані цим виверженням вулкана, яке, згідно з новими оцінками Європейської системи геопросторових вимірювань Copernicus, не має ніяких ознак ослаблення.
"Ми знаходимося у владі вулкана, тільки він може вирішити, коли все закінчиться", - заявив глава регіонального уряду Ангел Віктор Торрес.
Нагадаємо, що острів Ла-Пальма влада оголосила зоною лиха. Це означає, що людям, постраждалим від виверження вулкана, нададуть матеріальну допомогу і підтримку.