ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Извержение вулкана на Канарах: на острове отменили авиарейсы

Новина українською →
Испания, Воскресенье 17 октября 2021 23:32
Извержение вулкана на Канарах: на острове отменили авиарейсы Фото: на остров Ла-Пальма отменили авиарейсы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Авиакомпании отменили пассажирские рейсы на острове Ла-Пальма на Канарских островах из-за извержения вулкана. Перелеты опасны из-за облака пепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Всего авиакомпании отменили 38 авиарейсов 17 октября. Только 4 из 34 рейсов, запланированных на субботу, прошли по плану.

Местная авиакомпания Binter заявила, что возобновит работу как можно скорее и как только условия позволят безопасные полеты.

Также известно, что 7000 человек были эвакуированы с острова из-за извержения вулкана. Стихийное бедствие не привело к человеческим жертвам, но принесло большие разрушения.

В общей сложности 750 гектаров и более 1800 зданий были разрушены этим извержением вулкана, которое, согласно новым оценкам Европейской системы геопространственных измерений Copernicus, не имеет никаких признаков ослабления.

"Мы находимся во власти вулкана, только он может решить, когда все закончится", - заявил глава регионального правительства Ангел Виктор Торрес.

Напомним, что остров Ла-Пальма власти объявили зоной бедствия. Это значит, что людям, пострадавшим от извержения вулкана, предоставят материальную помощь и поддержку.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине