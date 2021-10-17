Извержение вулкана на Канарах: на острове отменили авиарейсы
Авиакомпании отменили пассажирские рейсы на острове Ла-Пальма на Канарских островах из-за извержения вулкана. Перелеты опасны из-за облака пепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Всего авиакомпании отменили 38 авиарейсов 17 октября. Только 4 из 34 рейсов, запланированных на субботу, прошли по плану.
Местная авиакомпания Binter заявила, что возобновит работу как можно скорее и как только условия позволят безопасные полеты.
Также известно, что 7000 человек были эвакуированы с острова из-за извержения вулкана. Стихийное бедствие не привело к человеческим жертвам, но принесло большие разрушения.
В общей сложности 750 гектаров и более 1800 зданий были разрушены этим извержением вулкана, которое, согласно новым оценкам Европейской системы геопространственных измерений Copernicus, не имеет никаких признаков ослабления.
"Мы находимся во власти вулкана, только он может решить, когда все закончится", - заявил глава регионального правительства Ангел Виктор Торрес.
Напомним, что остров Ла-Пальма власти объявили зоной бедствия. Это значит, что людям, пострадавшим от извержения вулкана, предоставят материальную помощь и поддержку.