Виверження вулкану на Канарах посилилося. На острові закрили аеропорт
На іспанському острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Через це аеропорт Ла-Пальма вирішив припинити роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Експерти кажуть, що вулкан Кумбре-В'єха перейшов у нову вибухову фазу.
"Вимірювання вулканічного нагляду, проведені з початку виверження, зафіксували найвищу активність в другій половині дня п'ятниці", - заявили в екстреній службі.
WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen— Reuters (@Reuters) September 25, 2021
У суботу, 25 вересня, оператор канарського аеропорту Ла-Пальма оголосив, що летовище припиняє роботу.
"Аеропорт Ла-Пальма не працює через накопичення золи. Роботи з очищення почалися, але ситуація може змінитися в будь-яким момент", - йдеться у повідомленні оператора.
За даними місцевої влади, близько 160 людей, яких напередодні евакуювали ще з трьох міст, не зможуть повернутися у свої будинки. Загалом було евакуйовано вже майже 6 тисяч мешканців острову.
Нагадаємо, іспанська влада оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха.