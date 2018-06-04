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Виверження вулкана в Гватемалі: загинули 25 людей

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 07:02
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/NTN24)
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/NTN24)

У тимчасові притулки евакуйовано 653 людини

У Гватемалі в результаті виверження вулкана Фуего загинули 25 осіб, 653 людини евакуйовані в тимчасові притулки. Про це повідомив представник національної служби зі стихійних лих, передає BBC.

Найбільше від виверження вулкана постраждало село Родео, потоки лави текли вулицями населеного пункту, коли рятувальники прибули на допомогу місцевим жителям.

"Лава вийшла зі своїх берегів і зачепила село Родео. Є постраждалі, люди з опіками і загиблі", - повідомив представник служби зі стихійних лих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 6 загиблих і 20 поранених у результаті потужного виверження вулкана Фуего у Гватемалі. Нинішнє виверження вже назвали одним із найсильніших за останні роки.

Через виверження вулкана був закритий міжнародний аеропорт "Аурора" в столиці Гватемали.

Деякі ЗМІ повідомили про десятки зниклих без вісті.

 

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Теги публікації: вулкан, Гватемала, извержение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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