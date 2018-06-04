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Извержение вулкана в Гватемале: погибли 25 человек

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 07:02
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/NTN24)
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/NTN24)

Во временные убежища эвакуированы 653 человека

В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 25 человек, 653 человека эвакуированы во временные убежища. Об этом сообщил представитель национальной службы по стихийным бедствиям, передает BBC.

Больше всего от извержения вулкана пострадала деревня Родео, потоки лавы текли по улицам населенного пункта, когда спасатели прибыли на помощь местным жителям.

"Лава вышла из своих берегов и зацепила деревню Родео. Есть пострадавшие, люди с ожогами и погибшие", - сообщил представитель службы по стихийным бедствиям.

Напомним, ранее сообщалось о 6 погибших и 20 раненых в результате мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы.

Из-за извержения вулкана был закрыт международный аэропорт "Аурора" в столице Гватемалы.

Некоторые СМИ сообщили о десятках пропавших без вести.

 

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Теги публикации: вулкан, Гватемала, извержение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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