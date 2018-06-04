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У Гватемалі в результаті виверження вулкана загинули 6 осіб

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 03:16
Ілюстративне фото: виверження вулкана (twitter.com/VzlaNewsNow)
Ілюстративне фото: виверження вулкана (twitter.com/VzlaNewsNow)

Через активність вулкана Фуего закритий міжнародний аеропорт столиці Гватемали

У Гватемалі почалося потужне виверження вулкана Фуего, в результаті якого загинули шість осіб, ще 20 поранені. Про це повідомила гватемальська служба зі зниження наслідків стихійних лих, передає NTN24.

Нинішнє виверження вже назвали одним із найсильніших за останні роки.

Попіл випав у семи муніципалітетах країни, евакуйовано 2 тисячі людей.

Офіційні особи не уточнили, як загинули жертви, але деякі місцеві ЗМІ повідомили, що вони опинилися в пастці лави, що зійшла з вулкана.

Деякі ЗМІ також повідомляють про десятки зниклих безвісти.

Через активність Фуего закритий міжнародний аеропорт столиці Гватемали "Аурора".

Нагадаємо, в травні в східній частині острова Гаваї через виверження в районі вулкана Кілауеа були зруйновані 26 будинків, вони були знищені потоками лави.

 

 

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Теги публікації: вулкан, Гватемала, извержение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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