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Из Израиля вылетел четвертый эвакуационный рейс с украинцами

Иллюстративное фото: из Израиля вылетел четвертый эвакуационный рейс с украинцами (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из Тель-Авива в румынский Бухарест вылетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Израиле в социальной сети Facebook.

Сообщается, что борт вылетел из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) 19 октября в 22:30 по местному времени.

Посольство обеспечило предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

Эвакуация украинцев из Израиля и Газы

Украина вместе с партнерами работает над эвакуацией наших граждан как из Израиля, так и из Сектора Газа.

За три предыдущих эвакуационных рейса из Израиля нашему государству удалось эвакуировать в общей сложности 436 украинцев.

При этом сложнее ситуация с эвакуацией граждан из Газы. Единственный пограничный пункт между Газой и Египтом все еще остается закрытым. При этом Украина, Молдова и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации граждан оттуда.

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Израильэвакуация