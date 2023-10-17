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Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами

Тель-Авив, Вторник 17 октября 2023 00:21
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Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами Фото: Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с укранинцами (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Из Тель-Авива в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Израиле в социальной сети Facebook.

Продолжается эвакуация украинцев, находящихся в Израиле. Вечером 16 октября из аэропорта "Бен Гурион" в Тель-Авиве отлетел третий эвакуационный рейс в Бухарест (Румыния).

"Этим рейсом вылетели 74 гражданина Украины, большинство из которых женщины и дети. Предоставили необходимое содействие и консульскую помощь украинцам.", - сообщили в посольстве.

Первый эвакуационный рейс состоялся 14 октября. Тогда удалось эвакуировать 207 граждан Украины, из них 63 ребенка. Утром, 16 октября, состоялся второй эвакуационный рейс - им вылетели 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 ребенка.

"Посольство продолжает работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", – сообщили в ведомстве.

Граждане Украины в Израиле

После нападения ХАМАСа на Израиль, МИД Украины сообщил, что пострадали среди граждан Украины. В минувшие выходные погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.

Также МИД сообщил об эвакуации несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот , которого ранили боевики ХАМАСа. Ребенку оказана медицинская и психологическая помощь.

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