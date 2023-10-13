В Израиль сегодня прибудет второй самолет с оружием от США

Соответствующее заявление Галант сделал на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Остин в свою очередь заявил, что "зверствам нет оправдания" и призвал осудить ХАМАС.

"Сейчас не время для нейтралитета, или для фальшивой эквивалентности, или для оправданий непростительного... ХАМАС не может предложить ничего кроме фанатизма, фанатизма и смерти", - добавил глава Пентагона.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Сегодня армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Также сегодня в Израиль прибыл глава Пентагона, президенты Еврокомиссии и Европарламента, министр иностранных дел Италии. Тель-Авив планирует посетить глава МИД Германии.