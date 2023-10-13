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До Ізраїлю сьогодні прибуде другий літак зі зброєю від США

Фото: міністр оборони Ізраїля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США надіслали Ізраїлю другу партію військової допомоги. Літак зі зброєю прибуде до Ізраїлю сьогодні, 13 жовтня.

Про це заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відповідну заяву Галант зробив на пресконференції з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Остін своєю чергою заявив, що "звірствам немає виправдання" та закликав засудити ХАМАС.

"Зараз не час для нейтралітету, або для фальшивої еквівалентності, або для виправдань невибачного... ХАМАС не може запропонувати нічого, крім фанатизму, фанатизму та смерті", - додав глава Пентагону.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Сьогодні армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

Також сьогодні до Ізраїлю прибув голова Пентагону, президенти Єврокомісії та Європарламенту, міністр закордонних справ Італії. Тель-Авів також планує відвідати глава МЗС Німеччини.

 

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