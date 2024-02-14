Израилю придется освободить больше палестинских заключенных, - Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS .

По словам Байдена в рамках любой новой сделки с заложниками Израилю, возможно, придется освобождать больше палестинских заключенных за каждого освобожденного заложника, чем это было во время предыдущей паузы в боевых действиях в Газе, сообщили два официальных лица США и Израиля.

Количество палестинских заключенных, которых ХАМАС требует от Израиля освободить в рамках новой сделки с заложниками, является главным вопросом в непрямых переговорах между сторонами.

Нетаньяху сказал Байдену во время их телефонного разговора в воскресенье, что "в отличие от некоторых сообщений в израильской прессе", он действительно хочет заключить новую сделку с заложниками. Но он подчеркнул, что это должна быть сделка, которая может быть одобрена израильским кабинетом министров, заявили официальные лица США и Израиля.

Нетаньяху сказал, что предложение, с которым США, Израиль, Катар и Египет согласились в Париже две недели назад, было "очень щедрым", потому что Израиль согласился на более чем в 10 раз большее количество дней для паузы в боевых действиях, чем в начальной части предыдущей сделки о заложниках. Предложение Парижа включает шестинедельную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение примерно 40 заложников в рамках первого этапа сделки.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны.

Ранее стало известно, что Байден поделился подробностями нового мирного плана между Израилем и ХАМАС.

К слову, Египет угрожает Израилю приостановить мирное соглашение, если ЦАХАЛ атакует Рафах.