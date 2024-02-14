ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израилю придется освободить больше палестинских заключенных, - Байден

Вашингтон, Среда 14 февраля 2024 02:53
UA EN RU
Израилю придется освободить больше палестинских заключенных, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что, возможно, придется освобождать больше палестинских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.

По словам Байдена в рамках любой новой сделки с заложниками Израилю, возможно, придется освобождать больше палестинских заключенных за каждого освобожденного заложника, чем это было во время предыдущей паузы в боевых действиях в Газе, сообщили два официальных лица США и Израиля.

Количество палестинских заключенных, которых ХАМАС требует от Израиля освободить в рамках новой сделки с заложниками, является главным вопросом в непрямых переговорах между сторонами.

Нетаньяху сказал Байдену во время их телефонного разговора в воскресенье, что "в отличие от некоторых сообщений в израильской прессе", он действительно хочет заключить новую сделку с заложниками. Но он подчеркнул, что это должна быть сделка, которая может быть одобрена израильским кабинетом министров, заявили официальные лица США и Израиля.

Нетаньяху сказал, что предложение, с которым США, Израиль, Катар и Египет согласились в Париже две недели назад, было "очень щедрым", потому что Израиль согласился на более чем в 10 раз большее количество дней для паузы в боевых действиях, чем в начальной части предыдущей сделки о заложниках. Предложение Парижа включает шестинедельную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение примерно 40 заложников в рамках первого этапа сделки.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны.

Ранее стало известно, что Байден поделился подробностями нового мирного плана между Израилем и ХАМАС.

К слову, Египет угрожает Израилю приостановить мирное соглашение, если ЦАХАЛ атакует Рафах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Сектор Газа
NEWS
До 500 тысяч. В Раде предлагают платить военным за сбитые самолеты, баллистику и не только
До 500 тысяч. В Раде предлагают платить военным за сбитые самолеты, баллистику и не только
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО