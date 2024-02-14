Ізраїлю доведеться звільнити більше палестинських ув'язнених, - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS .

За словами Байдена в рамках будь-якої нової угоди із заручниками Ізраїлю, можливо, доведеться звільняти більше палестинських ув'язнених за кожного звільненого заручника, ніж це було під час попередньої паузи в бойових діях у Газі, повідомили дві офіційні особи США та Ізраїлю.

Кількість палестинських ув'язнених, яких ХАМАС вимагає від Ізраїлю звільнити у рамках нової угоди із заручниками, є головним питанням у непрямих переговорах між сторонами.

Нетаньяху сказав Байдену під час їхньої телефонної розмови в неділю, що "на відміну від деяких повідомлень в ізраїльській пресі", він дійсно хоче укласти нову угоду із заручниками. Але він наголосив, що це має бути угода, яка може бути схвалена ізраїльським кабінетом міністрів, заявили офіційні особи США та Ізраїлю.

Нетаньяху сказав, що пропозиція, з якою США, Ізраїль, Катар та Єгипет погодилися в Парижі два тижні тому, була "дуже щедрою", тому що Ізраїль погодився на більш ніж у 10 разів більше днів для паузи в бойових діях, ніж у початковій. частини попередньої угоди про заручників. Пропозиція Парижа включає шеститижневу паузу у бойових діях в обмін на звільнення приблизно 40 заручників у рамках першого етапу операції.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Терористи масово вбивали та викрадали військових та цивільних людей, паралельно обстрілюючи ракетами найбільші міста країни.

Раніше стало відомо, що Байден поділився подробицями нового мирного плану між Ізраїлем та ХАМАСом.

До речі, Єгипет загрожує Ізраїлю призупинити мирну угоду, якщо ЦАХАЛ атакує Рафах.