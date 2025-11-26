Израильский министр оценил, будет ли новая война в Секторе Газа

Риск того, что между Израилем и ХАМАС война в Секторе Газа может возобновиться, существует.

Израильский министр не уверен, является ли перемирие в Газе стабильным, потому что у "этого перемирия есть условия".

Если будет реализовано все, что есть в плане президента США Дональда Трампа, то это фактически не перемирие, а капитуляция ХАМАС.

"Потому, что план Трампа говорит о том, что ХАМАС откажется от власти в Газе и будет разоружен. Для Израиля это некоторые базовые условия, мы не можем согласиться на что-то другое. Поэтому это, так сказать, немножко завуалированная официальная капитуляция ХАМАС", - отметил Элькин.

По его словам, боевики ХАМАС пошли на это, якобы согласившись на первый этап этого перемирия, потому что были в безвыходной для себя ситуации.

Министр отметил, что для Израиля невозможен никакой другой результат, кроме капитуляции ХАМАСа, потому что "есть очень тяжелый опыт той резни, которую они совершили в Израиле 7 октября 2023 года".

"Один из тяжелых уроков, который мы вынесли из 7 октября - мы не можем мириться с пребыванием на нашей границе бандитов-фанатиков, у которых абсолютно смещены вообще все ценности, которые способны четвертовать людей, живыми убивать младенцев, отрезать части тел, сжигать живых людей. Это все то, что происходило 7 октября", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам Элькина, если ХАМАС выполнит следующие этапы плана Трампа и разоружится, и отдаст власть в Газе, и будет создан какой-то другой механизм власти - то перемирие продолжится.

Израильский министр рассказал, что должен быть создан Международный совет мира. Он создается странами, участвующими в реализации мирного соглашения, которые выделяют спонсорские деньги на восстановление Газы.

Под этим советом должна функционировать комиссия палестинских технократов-прагматиков, которые не принадлежат ни к ХАМАСу, ни к Палестинской автономии, а просто люди, которые имеют опыт управления, желательно даже какой-то опыт взаимодействия с западным миром, для того, чтобы выстроить гражданскую жизнь в секторе Газа.

Кроме этого, подразумевается, что будут созданы некоторые силы безопасности. Во-первых, международные, под эгидой резолюции Совбеза ООН, которые сейчас готовят американцы, и под их эгидой - палестинские силы, некая внутренняя полиция. Соответственно, оружие ХАМАСа может быть сдано международным силам или палестинским силам, которые будут выполнять полицейские функции.

Однако этот процесс еще продолжается, поэтому Израиль продолжает удерживать за собой более 50% территории Сектора Газа.

"ХАМАС очень не хочет выполнения следующих этапов плана Трампа. Он надеется, что он сможет как-то сбежать, без того, что возобновятся военные действия", - добавил Элькин.

По его словам, риск того, что война в Газе может возобновиться, существует.

"Стало тихо просто потому, что изменилась геополитическая ситуация. Два года назад нападение 7-го октября вскрыло, что Израиль находился в каком-то смысле в кольце сил, которые поставили себе задачу, и этого не скрывали - уничтожение государства Израиль", - пояснил он.

Министр отметил, что сердцем всего этого плана был Иран, оттуда поступали деньги, оружие и в целом руководство. И расчет был на то, что за 2-3 года можно будет, накопив соответствующий потенциал прежде всего в самом Иране, а также у "Хезболлы" и других союзников Ирана, просто начать внезапное нападение на Израиль со всех фронтов одновременно, чтобы уничтожить нашу страну.

Этот план сорвался фальстартом, когда ХАМАС начал военные действия, не договорившись со своими партнёрами, и раньше, чем они планировали.

Кроме того, сам Иран потерпел сокрушительное поражение в 12-дневной войне с Израилем, отброшенный очень сильно назад, и в реализации своего плана создания баллистических ракет, где основной потенциал производства был уничтожен.

Сейчас Иран пытается его восстановить, но объемы производства совсем не те, которые были раньше, и у них займет еще несколько лет, чтобы вернуться к тем тем темпам.

"Геополитическая ситуация вокруг Израиля сильно изменилась, в пользу Израиля. Мы получили очень тяжелый удар 7 октября, но смогли встать на ноги и за эти два года полностью изменить геополитическую ситуацию на наших границах. Это то, что дает сегодня более-менее тишину", - отметил Элькин.

Однако она может взорваться, потому что Иран пытается подготовиться к реваншу, восстановить свои возможности и союзников.

"Мы тоже сделали для себя выводы, что мы не готовы больше рисковать и действовать по принципу, что пока нас не атакуют, то пусть вооружаются как хотят", - добавил министр.

По его словам, Израиль создает так называемые буферные зоны на границах.

"Мы не готовы, чтобы там были террористические бандитские формирования, потому что мы имеем дело не с какими-то нормальными государствами, где может быть граница, мы имеем дело с фанатиками, которые способны на самые зверские поступки, а с другой стороны не руководствуются какой-то логикой. У них есть религиозные установки, которые нацелены на уничтожение Израиля, ради этого они готовы подставить под удар собственный народ, собственную власть", - подчеркнул Элькин.