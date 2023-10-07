ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израильским медикам запретили покидать страну

Тель-Авив, Суббота 07 октября 2023 19:48
UA EN RU
Израильским медикам запретили покидать страну Фото: медикам приказали не покидать Израиль из-за большого количества раненых (facebook com tzahalonline)
Автор: Данила Крамаренко

Министерство здравоохранения Израиля из-за нападения ХАМАС и большого количества пострадавших запретило работникам медицинской сферы выезжать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что завтра в пределах 80 км от границы с Сектором Газа закроют детские поликлиники, а также отменят все амбулаторные и плановые процедуры. А некоторые больницы в центральной части будут принимать только тех, кто нуждается в неотложной помощи.

Причина - больницы в южной части страны будут сосредоточены на оказании помощи пострадавшим от нападений ХАМАС и в боевых действиях с террористами.

При этом если пациенту назначена процедура в больнице или посещение клиники в понедельник, рекомендуется дважды уточнить, следует приходить или нет. Пациентов по возможности просят обращаться к врачам посредством онлайн звонков.

Также сообщается, что всем сотрудникам медицинской системы приказано отменить планы выезда за пределы страны. Всему медицинскому персоналу, который в настоящее время находится за пределами Израиля, предложили вернуться.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские войска уже вернулись в южные приграничные города. Сейчас там продолжается зачистка.

В результате утренних и дневных атак погибли десятки и пострадали сотни израильтян. Армия обороны нанесла ответные удары по объектам в Секторе Газа. Детальнее - в онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Палестина
NEWS
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины