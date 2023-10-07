Израильским медикам запретили покидать страну
Министерство здравоохранения Израиля из-за нападения ХАМАС и большого количества пострадавших запретило работникам медицинской сферы выезжать из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Сообщается, что завтра в пределах 80 км от границы с Сектором Газа закроют детские поликлиники, а также отменят все амбулаторные и плановые процедуры. А некоторые больницы в центральной части будут принимать только тех, кто нуждается в неотложной помощи.
Причина - больницы в южной части страны будут сосредоточены на оказании помощи пострадавшим от нападений ХАМАС и в боевых действиях с террористами.
При этом если пациенту назначена процедура в больнице или посещение клиники в понедельник, рекомендуется дважды уточнить, следует приходить или нет. Пациентов по возможности просят обращаться к врачам посредством онлайн звонков.
Также сообщается, что всем сотрудникам медицинской системы приказано отменить планы выезда за пределы страны. Всему медицинскому персоналу, который в настоящее время находится за пределами Израиля, предложили вернуться.
Напомним, ранее сообщалось, что израильские войска уже вернулись в южные приграничные города. Сейчас там продолжается зачистка.
В результате утренних и дневных атак погибли десятки и пострадали сотни израильтян. Армия обороны нанесла ответные удары по объектам в Секторе Газа. Детальнее - в онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.