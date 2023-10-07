Ізраїльським медикам заборонили залишати країну
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю через напад ХАМАС та велику кількість постраждалих заборонило працівникам медичної сфери виїжджати з країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Повідомляється, що завтра в межах 80 км від кордону із Сектором Газа закриють дитячі поліклініки, а також скасують усі амбулаторні та планові процедури. А деякі лікарні в центральній частині прийматимуть лише тих, хто потребує невідкладної допомоги.
Причина - лікарні у південній частині країни будуть зосереджені на наданні допомоги постраждалим від нападів ХАМАС та у бойових діях із терористами.
При цьому якщо пацієнту призначено процедуру в лікарні або відвідування клініки у понеділок, рекомендується двічі уточнити, чи слід приходити чи ні. Пацієнтів за можливістю просять звертатися до лікарів за допомогою онлайн-дзвінків.
Також повідомляється, що всім співробітникам медичної системи наказано скасувати плани виїзду за межі країни. Усьому медичному персоналу, який зараз перебуває за межами Ізраїлю, запропонували повернутися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські війська вже повернулися до південних прикордонних міст. Нині там триває зачистка.
Внаслідок ранкових та денних атак загинули десятки та постраждали сотні ізраїльтян. Армія оборони завдала ударів у відповідь по об'єктах у Секторі Газа. Детальніше - в онлайні РБК-Україна.
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