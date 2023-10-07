Ізраїльським медикам заборонили залишати країну

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю через напад ХАМАС та велику кількість постраждалих заборонило працівникам медичної сфери виїжджати з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що завтра в межах 80 км від кордону із Сектором Газа закриють дитячі поліклініки, а також скасують усі амбулаторні та планові процедури. А деякі лікарні в центральній частині прийматимуть лише тих, хто потребує невідкладної допомоги.

Причина - лікарні у південній частині країни будуть зосереджені на наданні допомоги постраждалим від нападів ХАМАС та у бойових діях із терористами.

При цьому якщо пацієнту призначено процедуру в лікарні або відвідування клініки у понеділок, рекомендується двічі уточнити, чи слід приходити чи ні. Пацієнтів за можливістю просять звертатися до лікарів за допомогою онлайн-дзвінків.

Також повідомляється, що всім співробітникам медичної системи наказано скасувати плани виїзду за межі країни. Усьому медичному персоналу, який зараз перебуває за межами Ізраїлю, запропонували повернутися.