Израильские войска вошли во все города возле Сектора Газа. Идет зачистка
Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В частности, на брифинге спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил гибель израильских солдат в боях с террористами. На юге продолжаются боевые действия в 22 очагах, в том числе в Беери и Офакиме, откуда были сообщения о заложниках.
Число заложников и убитых солдат не сообщается.
По его словам, войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа и работают над зачисткой каждого из них. К самой границе перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к 31-му батальону.
Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия созывает Совбез ООН из-за нападения террористов на Израиль.
Отметим, атака продолжалась с утра 7 октября. Террористы ударили тысячами ракет, а также несколько сотен боевиков преодолели стены и напали на израильские города. Число жертв и пострадавших с обеих сторон оценивается сотнями.
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