Израильские войска вошли во все города возле Сектора Газа. Идет зачистка

Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В частности, на брифинге спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил гибель израильских солдат в боях с террористами. На юге продолжаются боевые действия в 22 очагах, в том числе в Беери и Офакиме, откуда были сообщения о заложниках.

Число заложников и убитых солдат не сообщается.

По его словам, войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа и работают над зачисткой каждого из них. К самой границе перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к 31-му батальону.