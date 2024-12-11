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Израильские войска вышли из одного из районов Ливана в рамках договора о прекращении огня

Среда 11 декабря 2024 23:21
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Израильские войска вышли из одного из районов Ливана в рамках договора о прекращении огня Фото: Израиль начал выводить войска с юга Ливана (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила отвод войск из района города Хиам на юге Ливана. Этот вывод происходит в соответствии с заключенным в ноябре соглашением о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Вместе с тем израильские военные отмечают, что они до сих пор остаются в других районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что армия продолжит действовать "против любых угроз".

Ранее в четверг, 11 декабря, ливанские военные рассказали о начале развертывания сил в Хиаме после вывода израильских военнослужащих из этого города в координации с UNIFIL.

Армия также призвала ливанское гражданское население не приближаться к этим районам, поскольку военные проводят сканирование города на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что согласно соглашению о прекращении огня, ЦАХАЛ должен выйти из всех районов на юге Ливана до конца января 2025 года.

Перемирие между Израилем и ливанской "Хезболлой"

Напомним, в ноябре между Израилем и организацией "Хезболла", действующей на территории Ливана, были достигнуты договоренности о начале режима прекращения огня.

Согласно этому соглашению, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана, а боевики "Хезболлы" должны уйти из южной части Ливана.

На этом фоне, 29 ноября, Армия обороны Израиля обнародовала отчет о своей деятельности против группировки "Хезболла" в Ливане за последние 14 месяцев в контексте достигнутого перемирия с боевиками.

Также напомним, что наземная военная операция Израиля на территории Ливана началась в ночь на 1 октября. Как тогда рассказали в ЦАХАЛ, цель операции - уничтожение инфраструктуры группировки "Хезболла", которая постоянно обстреливала территорию Израиля, в частности - северные районы страны.

Между тем, после соглашения о прекращении огня, 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия. Речь идет об обстреле со стороны боевиков позиции израильских военных в районе горы Дов.

Добавим, что Нетаньяху также пообещал ответ на такое нарушение перемирия. И тогда же, 2 декабря, израильские военные нанесли удары по исламистским объектам организации "Хезболла" на территории Ливана.

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