Израильские войска вышли из одного из районов Ливана в рамках договора о прекращении огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила отвод войск из района города Хиам на юге Ливана. Этот вывод происходит в соответствии с заключенным в ноябре соглашением о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Вместе с тем израильские военные отмечают, что они до сих пор остаются в других районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что армия продолжит действовать "против любых угроз".

Ранее в четверг, 11 декабря, ливанские военные рассказали о начале развертывания сил в Хиаме после вывода израильских военнослужащих из этого города в координации с UNIFIL.

Армия также призвала ливанское гражданское население не приближаться к этим районам, поскольку военные проводят сканирование города на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что согласно соглашению о прекращении огня, ЦАХАЛ должен выйти из всех районов на юге Ливана до конца января 2025 года.

تمركُز وحدات الجيش حول بلدة الخيام



صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الممم المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بال العدو… pic.twitter.com/1Q0tL85A3J — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 11, 2024

Перемирие между Израилем и ливанской "Хезболлой"

Напомним, в ноябре между Израилем и организацией "Хезболла", действующей на территории Ливана, были достигнуты договоренности о начале режима прекращения огня.

Согласно этому соглашению, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана, а боевики "Хезболлы" должны уйти из южной части Ливана.

На этом фоне, 29 ноября, Армия обороны Израиля обнародовала отчет о своей деятельности против группировки "Хезболла" в Ливане за последние 14 месяцев в контексте достигнутого перемирия с боевиками.

Также напомним, что наземная военная операция Израиля на территории Ливана началась в ночь на 1 октября. Как тогда рассказали в ЦАХАЛ, цель операции - уничтожение инфраструктуры группировки "Хезболла", которая постоянно обстреливала территорию Израиля, в частности - северные районы страны.

Между тем, после соглашения о прекращении огня, 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия. Речь идет об обстреле со стороны боевиков позиции израильских военных в районе горы Дов.

Добавим, что Нетаньяху также пообещал ответ на такое нарушение перемирия. И тогда же, 2 декабря, израильские военные нанесли удары по исламистским объектам организации "Хезболла" на территории Ливана.