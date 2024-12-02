ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия и пообещал ответ

Понедельник 02 декабря 2024 19:59
UA EN RU
Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия и пообещал ответ Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики "Хезболлы" обстреляли позиции израильских военных в районе горы Дов. Такой инцидент - серьезное нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Атака "Хезболлы"

Как сообщает Армия обороны Израиля, боевики "Хезболлы" ударили по позициям израильских военных двумя минометными снарядами.

Снаряды попали в открытые участки местности, поэтому никто не пострадал. Это первый удар по Израилю с территории Ливана с начала действия режима прекращения огня.

В свою очередь "Хезболла" подтвердила атаку и оправдала ее тем, что израильские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Ливана.

Реакция Нетаньяху

"Обстрел "Хезболлой" горы Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль даст решительный ответ", - говорится заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В то же время премьер заверил, что его страна собирается продолжать соблюдение режима прекращения огня, но будет отвечать на любое нарушение со стороны "Хезболлы".

"Мелкое нарушение будет рассматриваться как крупное" - добавил Нетаньяху.

Перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, на прошлой неделе между Израилем и "Хезболлой" начался режим прекращения огня.

В разработке соглашения о перемирии участвовали США, Франция и другие страны.

Согласно документу, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана. При этом боевики "Хезболлы" должны покинуть южную часть Ливана.

Более детально о перемирии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны