Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия и пообещал ответ
Боевики "Хезболлы" обстреляли позиции израильских военных в районе горы Дов. Такой инцидент - серьезное нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Атака "Хезболлы"
Как сообщает Армия обороны Израиля, боевики "Хезболлы" ударили по позициям израильских военных двумя минометными снарядами.
Снаряды попали в открытые участки местности, поэтому никто не пострадал. Это первый удар по Израилю с территории Ливана с начала действия режима прекращения огня.
В свою очередь "Хезболла" подтвердила атаку и оправдала ее тем, что израильские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Ливана.
Реакция Нетаньяху
"Обстрел "Хезболлой" горы Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль даст решительный ответ", - говорится заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В то же время премьер заверил, что его страна собирается продолжать соблюдение режима прекращения огня, но будет отвечать на любое нарушение со стороны "Хезболлы".
"Мелкое нарушение будет рассматриваться как крупное" - добавил Нетаньяху.
Перемирие между Израилем и "Хезболлой"
Напомним, на прошлой неделе между Израилем и "Хезболлой" начался режим прекращения огня.
В разработке соглашения о перемирии участвовали США, Франция и другие страны.
Согласно документу, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана. При этом боевики "Хезболлы" должны покинуть южную часть Ливана.
Более детально о перемирии - в материале РБК-Украина.
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