Поражены более 12 тысяч целей: ЦАХАЛ подвела итоги войны с "Хезболлой"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала отчет о своей деятельности против группировки "Хезболла" за последние 14 месяцев в контексте достигнутого перемирия с террористами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным военных, в период активной фазы боевых действий были поражены более 12 500 целей ливанских боевиков, в том числе 1600 командных центров и 1000 складов оружия.

В наземном наступлении участвовали 14 оперативных групп ЦАХАЛа бригадного уровня, также были проведены более 100 спецопераций.

Израильская армия с высокой достоверностью подтвердила гибель 2500 боевиков "Хезболлы". Однако уточнила, что по ее оценкам, эта цифра составляет около 3500 человек.

Среди погибших - бывший многолетний лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и 13 членов высшего руководства террористической группировки.

Также среди погибших - четыре командира группировки на уровне дивизии, 24 командира на уровне бригады, 27 командиров на уровне батальона, 63 командира на уровне роты и 22 командира на уровне взвода.

"ЦАХАЛ заявляет, что захватила около 12 тысяч взрывных устройств и беспилотников; 13 тысяч ракет, пусковых установок, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов, а также 121 тысячу единиц коммуникационного оборудования и компьютеров", - отмечается в сообщении.