Израильские танки пересекли границу с Сирией, - The Times of Israel

Израильское издание рассказало, что согласно утверждениям сирийских отчетов этой ночью, израильские танки пересекли границу с Сирией с Голанских высот.

По не подтвержденным данным, израильские войска якобы вошли в буферную зону в районе Кунейтра (город на юго-западе Сирии), и открыли огонь.

При этом в Армии обороны Израиля данную информацию пока не комментируют.

Перед этим ночью 8 декабря The Times of Israel сообщало, что войска ЦАХАЛ в составе 210-й региональной дивизии "Башан" проводят инженерные работы на заграждениях на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.

По данным СМИ, Армия обороны Израиля намерена объявить об усилении ограничений для нескольких городов вблизи границы с Сирией после очевидного падения режима Асада из-за кампании повстанцев, часть групп которых считается исламистскими.

В "Армейском радио" рассказали, что ограничения означают, что занятия в школах будут отменены в четырех друзских селах вблизи границы.

Израильские СМИ отметили, что земли, прилегающие к границе с Сирией, будут объявлены закрытой военной зоной, то есть гражданские лица не будут иметь доступ к ним.

Также указывалось, что вокруг Голанских высот устанавливаются блокпосты, и в этом районе движение транспорта ограничивается при необходимости.