Израильские резервисты не хотят воевать в Секторе Газа: что заставило их отказаться

Десятки резервистов Медицинского корпуса заявили об отказе возвращаться в Сектор Газа. Они убеждены, что война угрожает будущему Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Медицинские работники разных рангов, в том числе врачи, фельдшеры, психиатры и медсестры, подписали письмо с отказом служить по этическим и правовым соображениям и назвали продолжение конфликта "за пределами всякого разума".

Резервисты заявили, что война наносит ущерб "гражданскому населению с обеих сторон, социальной структуре Израиля и долгосрочному выживанию страны".

Они также считают "захват территорий и призыв к их заселению" в полосе нарушением международного права.

Армия Израиля все чаще сталкивается с ростом неявки резервистов на службу. Это происходит как из-за усталости от многих дежурств в резерве за последние 16 месяцев, так и из-за возмущения внешней и внутренней политикой ультраправого правительства.