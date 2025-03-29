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Ізраїльські резервісти не хочуть воювати у Секторі Газа: що змусило їх відмовитися

Субота 29 березня 2025 03:59
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Ізраїльські резервісти не хочуть воювати у Секторі Газа: що змусило їх відмовитися Ілюстративне фото: військові ізраїльської армії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Десятки резервістів Медичного корпусу заявили про відмову повертатися до Сектору Газа. Вони переконані, що війна загрожує майбутньому Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Медичні працівники різних рангів, зокрема лікарі, фельдшери, психіатри і медсестри, підписали листа з відмовою служити з етичних та правових міркувань і назвали продовження конфлікту "за межами будь-якого розуму".

Резервісти заявили, що війна завдає шкоди "цивільному населенню з обох сторін, соціальній структурі Ізраїлю та довгостроковому виживанню країни".

Вони також вважають "захоплення територій і заклик до їх заселення" у смузі порушенням міжнародного права.

Армія Ізраїлю дедалі частіше стикається зі зростанням неявки резервістів на службу. Це відбувається як через втому від багатьох чергувань у резерві за останні 16 місяців, так і через обурення зовнішньою та внутрішньою політикою ультраправого уряду.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

З другої половини січня між армією Ізраїлю та палестинським угрупованням ХАМАС тривав режим припинення вогню та обміну заручниками.

Однак в середині березня активні бойові дії в анклаві поновилися, оскільки бойовики почали затягувати обмін заручниками.

20 березня ізраїльські військові демонтували об'єкти ХАМАС у районі "Шабура" в місті Рафах.

У Міноборони Ізраїлю не виключили розширення буферної зони на кордоні з Сектором Газа у разі відмови терористів звільнити заручників.

Крім того, ЦАХАЛ може окупувати Сектор Газа на кілька місяців.

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Ізраїль Сектор Газа
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