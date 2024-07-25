Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война

Израильская операция против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа длится более 9 месяцев. А тем временем активно обсуждаются возможное начало еще одной войны – на севере, с боевиками движения "Хезболла". Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху совершает визит в Вашингтон, где планирует обсудить все эти вопросы – а там его встречают протестами и демаршами. Детальнее – в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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В последние месяцы ситуация вокруг Израиля и Сектора Газа движется то вверх, то вниз по шкале эскалации. Продолжается завершающий этап операции против ХАМАС на юге, не стихают обстрелы Израиля со стороны ливанской "Хезболлы" и йеменских хуситов, параллельно успешно удается уничтожать командиров того же ХАМАС.

Эти события колеблют чашу весов в разные стороны, и создают все новые поводы для "беспокойства" у мирового сообщества. И все это на фоне достаточно неуверенного международного положения Израиля создает риски для дальнейшего расширения войны к масштабам регионального конфликта.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сейчас совершает давно запланированный визит в США. Главная цель поездки – подтвердить поддержку Израиля на всех уровнях, которая, как показали последние несколько месяцев, не так уж абсолютна и безусловна. И в условиях когда Джо Байден отказался баллотироваться на второй срок, задача усложняется.

Что происходит в Газе

В ходе военной операции "Железные мечи" Израиль более 9 месяцев методически уничтожает инфраструктуру и живую силу ХАМАС в секторе Газа. 14 мая Нетаньяху заявил, что группировка потеряла около 14 тысяч бойцов. Большое количество боевиков, вероятно, получили ранения разной степени тяжести. Также были ликвидированы десятки командиров ХАМАС. Одна из наиболее ощутимых потерь террористов – 13 июля авиаударом был ликвидирован командующий военным крылом ХАМАС Мохаммед Дейф. Несмотря на это об уничтожении группировки как военной силы говорить еще рано.

"Во-первых, даже по довоенным оценкам самого ХАМАС было как минимум 30 тысяч человек, плюс около 10 тысяч как минимум "Исламского джихада" и еще несколько тысяч - у других группировок. Но проблема в том, что за эти 9 месяцев даже в условиях боевых действий можно было набрать новых, и действительно набрали некоторое количество. Понятно, что они в любом случае не проходят упорядоченную подготовку как в регулярной армии, но для того чтобы стрелять из автомата или из гранатомета их за несколько недель подготовить вполне можно. Но в любом случае, это для них чувствительные потери", - говорит военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

Израильская армия полностью не оккупировала сектор Газа. Постоянно войска присутствуют только в коридоре "Нецарим", который с востока на запад пересекает Сектор Газа, в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом и по оборонному периметру вдоль всей границы Израиля и Сектора.

Израильские военные вблизи Сектора Газа (фото: Getty Images)

По словам Гендельмана, боевики используют партизанскую тактику. Они сейчас не выходят на атаки "лоб в лоб", то есть пытаются прятаться и отступать и затем, когда израильская армия находится в том или ином районе, производят разрозненные партизанские атаки. В свою очередь израильская армия время от времени заходит в районы, куда боевики вернулись и пытаются восстановить военную инфраструктуру.

"Когда начинали сухопутную операцию, то заранее план был построен таким образом, что после первого этапа, так называемого достижения оперативного контроля, почти отовсюду войска выходят и затем возвращаются и зачищают территорию снова", - говорит Давид Гендельман.

Альтернатива такому плану – ввести постоянный израильский контроль за Сектором Газа, учредить режим военной администрации, чего израильское правительство делать не хочет. И тому есть несколько причин.

Другие фронты: от Ливана до Йемена

Ситуация на севере Израиля производна от происходящего в Секторе Газа, но не менее серьезна. Обстрелы со стороны ливанской группировки "Хезболла" начались 8 октября прошлого года. То есть на следующий день после нападения ХАМАС.

"Это до двухсот ракет в день, несколько налетов беспилотников. И ответные израильские удары в Ливане. Обе стороны до сих пор придерживаются относительно минорного уровня боевых действий, - говорит Давид Гендельман, - Это все еще конфликт низкой интенсивности, потому что, как минимум, до этого момента ни одна сторона не хочет переводить его в великую войну".

Генсек "Хезболлы" Хасан Насралла 11 июля в очередной раз заявил, что официальная позиция группировки состоит в том, что прекращение огня в Секторе Газа приведет к прекращению боевых действий на северной границе Израиля.

В свою очередь, Израиль также не начинает полноценную военную операцию против "Хезболлы", ограничиваясь лишь дистанционными ударами.

"По всем сценариям и расчетам это будет гораздо более трудная мера, чем война с ХАМАСом. Возможно, дойдет и до этого, потому что бесконечно ситуация, как она продолжается на северной границе, длиться не может", - говорит эксперт.

По словам Гендельмана, "Хезболла" может прекратить атаки, если будет достигнуто перемирие в Секторе Газа, но это не снимает проблему присутствия "Хезболлы" в принципе. Группировка сможет восстановить атаки в любой момент. Вместе с тем, от постоянных обстрелов север Израиля уже превратился в "серую зону". Из региона отселены более 80 тысяч жителей, повреждены десятки тысяч зданий и предприятий.

Еще один достаточно отдаленный фронт для Израиля лежит в Йемене. Проиранская группировка хуситов, действующая в этой стране, так же как "Хезболла", владеет арсеналом дальнобойных дронов и ракет разного типа. Хотя между Йеменом и Израилем около 2 тысяч километров, у хуситов есть возможность атаковать израильские суда в Красном море и даже сам Израиль.

К примеру, 19 июля йеменский беспилотник долетел фактически до центра Тель-Авива и взорвался. В ответ израильские ВВС атаковали подконтрольный хуситам порт Ходейда.

Политическая рамка и внутренние противоречия

Параллельно продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников. Напомним, в ходе нападения 7 октября 2023 года группировка захватила около двух сотен гражданских лиц, из которых до сих пор содержится около 116 человек.

К переговорам Израиля и ХАМАС привлечены США, а также Египет и Катар. Их усилия уже приносили успех. В ноябре прошлого года удавалось договориться о временном перемирии на неделю. Тогда боевики ХАМАС освободили 105 заложников в обмен на 150 осужденных террористов, топливо и другие припасы. Новые переговоры продолжаются, но пока не принесли результата. Рассматривались разные концепции урегулирования, в последнее время обсуждается преимущественно "план Байдена".

Президент США выдвинул свою инициативу в конце мая. Она предполагает три фазы. На первой – прекращение огня, освобождение части заложников, возвращение гражданского населения во все районы Газа и резкое увеличение поставок гуманитарной помощи. Во второй фазе планируется освобождение всех заложников, полное прекращение боевых действий и вывод израильских войск. Третья фаза должна включать восстановление Сектора Газа и возврат останков погибших.

Впрочем, по поводу переговоров с ХАМАС в израильском обществе и среди политиков нет единства. В частности, важным фактором остаются родственники заложников, удерживаемых боевиками.

"Общество в Израиле, к сожалению, по этому вопросу не сплочено, есть серьезные разногласия. Большинство требует освобождения заложников, даже если это освобождение будет иметь последствия с точки зрения полной остановки боевых действий. С другой стороны, есть часть населения, которая требует, несмотря ни на что, продолжать боевые действия, уничтожать ХАМАС до полной победы, которая вряд ли может быть достигнута. И, в принципе, эта часть населения не считает, что освобождение заложников – это первоочередная задача. И это очень серьезный кризис в обществе", – говорит РБК-Украина экс-посол Израиля в РФ, глава программы изучения России в израильском Институте исследований национальной безопасности Аркадий Мил-Ман.

Родственники заложников проводят марш у военной базы Нахаль-Оз (фото: Getty Images)

Главное опасение противников переговоров – в случае договоренностей не до конца разгромленное военное крыло ХАМАС, за счет помощи извне восстановит свой боевой потенциал. В конце концов, такие случаи уже были раньше, в частности, после операции "Литой свинец" 2007-2008 годов.

С другой стороны, израильское правительство до сих пор не предоставило четкий план, что будет с Сектором Газа после разгрома ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в феврале обнародовал только общий документ на одну страницу. В нем не упоминается о какой-либо роли Палестинской автономии – соперника ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и отвергаются односторонние международные шаги по признанию палестинского государства.

На правительство также давят те, кого эвакуировали с севера Израиля из-за обстрела со стороны Хезболлы.

"Поскольку у правительства нет ответа, когда можно будет возвращать людей на Север, Нетаньяху упорно отказывается встречаться с теми людьми, которые покинули свои дома по указанию правительства. А это и бытовые проблемы, и вопросы обучения детей, имущество и другие вещи", - говорит Аркадий Мил-Ман.

Как результат, согласно опросу Института еврейской народной политики (JPPI), израильское правительство имеет низкое доверие среди 73% населения, военному руководству – выражают недоверие 55% граждан.

16 июня прекратил существование военный кабинет, включавший членов правительства и представителей оппозиции – оттуда вышли бывшие начальники генерального штаба Бени Ганц и Гади Айзенкот. В рамках кабинета принимались оперативные решения в кампаниях против ХАМАС и Хезболлы.

В своем заявлении Ганц дал понять, что выступает в поддержку предложенного ранее Байденом мирного плана, сказав, что ставит возвращение заложников "выше сохранения власти". Он также призвал к досрочным выборам. Впрочем, пока правительству демарш оппозиции не грозит.

"У него (Нетаньяху - ред) по-прежнему большинство в Кнессете, коалиция есть, поэтому, на мой взгляд, действия оппозиции не угрожают правительству. Другой вопрос – насколько коалиция едина. Большинство правительств в Израиле разваливается не из-за действий оппозиции, а из-за внутренних разногласий", - отмечает Аркадий Мил-Ман.

В целом постоянные затягивания с принятием стратегических решений со стороны властей в последнее время приводят только к накоплению проблем.

Позиция США

Поддержка США как основного союзника остается очень важной для Израиля. И здесь есть новые вызовы.

Нетаньяху в Вашингтоне предстоит встретиться с Байденом. Эта встреча была запланирована ранее, и после снятия Байдена с выборов программу визита изменили. В условиях, когда президент США не будет баллотироваться на второй срок, ключевой задачей для израильского руководства является обеспечение стабильной поддержки до конца каденции Байдена, сохранение контактов с кандидатом от демократов, которого отправят на выборы – очевидно, Камалой Харрис. И, наконец, необходимо возобновить контакты с Дональдом Трампом.

Относительно последнего проблем нет. Напомним, еще во время первого президентства Трамп перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Также при посредничестве США были подписаны так называемые "Соглашения Авраама" между Израилем и рядом арабских стран о нормализации отношений.

Сейчас подход Трампа по мирным переговорам с Израилем подобен тому, который он предлагает в отношении Украины.

"Так же, как я сказал в своей беседе с президентом Зеленским и другими мировыми лидерами в последние недели, моя повестка дня МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ покажет всему миру, что эти ужасные смертоносные войны и конфликты должны закончиться", - написал Трамп 23 июля.

Позиция Камалы Харрис по поводу Израиля остается неуверенной. В частности, из-за того, что она никогда не курировала отношения с Израилем и внешнюю политику вообще.

Кто еще может повлиять на ситуацию

Иран, конечно, остается одним из ключевых факторов. Кроме Хезболлы и ХАМАС, эта страна оказывает поддержку ряду других группировок в Сирии и Ираке, и в конце концов сама имеет возможность атаковать Израиль с помощью дронов и ракет. Пока в Тегеране не настроены поднимать ставки.

В течение июля ответственные за это направление иранские должностные лица по разным каналам усиленно заявляли о продолжении поддержки проиранских групп по всему Ближнему Востоку. Особенно атакующих Израиль. Это связано с беспокойством после избрания президентом Ирана либерального Масуда Пезешкиана. Напомним, новоизбранный президент в ходе избирательной кампании заявлял о прагматичном подходе к внешней политике, например, о необходимости возобновления ядерных переговоров с Западом.

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и Государственный секретарь Энтони Блинкен после переговоров между Израилем и ХАМАС (фото: Getty Images)

С другой стороны, Иран продолжает следить за выборами в США и перспективами Дональда Трампа и Камалы Гаррис, чтобы понять, возможно ли возобновление диалога хоть в каком-то виде.

По оценкам Информационного центра по изучению терроризма имени Меира Амита в Израиле, сомнительно, что Пезешкиан хочет или может отклониться от официальной линии по региональным вопросам, особенно по Израилю. Реальных изменений в региональной политике Ирана, в том числе по его прокси, не ожидается.

Позиция арабских государств региона важна в плане поддержки ХАМАС и организации жизни в секторе Газа после разгрома боевиков. В течение длительного времени основным спонсором ХАМАСа был Катар, который в целом поддерживает по всему региону представителей сетевой ассоциации "Братья-мусульмане". ХАМАС тоже часть этой сети. И именно в Катаре проходят переговоры между Израилем и террористами.

В целом региональные игроки принимают во внимание резко антиизраильскую позицию "арабской" улицы и важность Израиля как возможного союзника против Ирана, а также возможность получить для себя дополнительные бонусы от США. В целом, они готовы приобщаться и финансировать восстановление Газы, но все зависит от того, какой окончательный план урегулирования будет одобрен.

Последний по порядку, но не по важности - Китай. Пекин получал больше всего выгоды от ситуации в Секторе Газа, ведь таким образом блокируются логистические пути между Восточной Азией и Европой, которые являются альтернативными китайскому "Поясу и пути". Долгое время в КНР просто наблюдали и ограничивались общими заявлениями о необходимости прекратить конфликт.

Но 23 июля при посредничестве Китая 14 палестинских группировок достигли соглашения о создании "национального временного правительства для примирения" после окончания военных действий в секторе Газа. Впрочем, пока Китай не очень активно себя проявляет в этом направлении.

Опрошенные РБК-Украина эксперты предполагают, что ХАМАС как военную структуру в Секторе Газа уничтожить возможно, но как подпольная террористическая организация он может быстро возродиться. Так что в повестке дня решение социально-политических вопросов Сектора Газа. И это может быть гораздо сложнее, чем военная операция по уничтожению боевиков.

При написании материала использовались официальные заявления израильских и американских политиков, аналитические материалы Информационного центра по изучению терроризма имени Меира Амита, социологические опросы Института еврейской народной политики (JPPI), комментарии военного эксперта Давида Гендельмана и экс-посла Израиля в РФ Аркадия.