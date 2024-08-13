Израильская авиация ударила по позициям группировки "Хезболла" в Ливане

Обстрелы "Хезболлы"

Напомним, в ночь на 12 августа боевики "Хезболлы" запустили десятки ракет в направлении Израиля.

На днях военные Израиля ликвидировали командира ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

Тем временем Иран в ближайшее время готовит массированный удар по Израилю и может атаковать в любой момент.

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