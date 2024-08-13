RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израильская авиация ударила по позициям группировки "Хезболла" в Ливане

Фото: израильские военные атаковали позиции боевиков "Хезболла" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки "Хезболла" на территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Отмечается, что в понедельник, 12 августа, израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам группировки в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль.

"Кроме этого, ВВС нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлы" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана", - отмечается в сообщении.

Обстрелы "Хезболлы"

Напомним, в ночь на 12 августа боевики "Хезболлы" запустили десятки ракет в направлении Израиля.

На днях военные Израиля ликвидировали командира ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

Тем временем Иран в ближайшее время готовит массированный удар по Израилю и может атаковать в любой момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХезболла