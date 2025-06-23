Израильская авиация атаковала Иран: что известно об ударе по военному объекту

Израильская авиация нанесла удар по Ирану. Целью стал военный объект в Керманшахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии обороны Израиля.
Израильские военные нанесли удары по иранским объектам в ответ на ракетную угрозу.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиация ударила по месту запуска и хранения ракет класса "земля-земля", которые были нацелены на территорию Израиля.
Отмечается, что удар был осуществлен после получения точной разведки от Разведывательного управления Израиля.
В операции приняли участие более 15 истребителей, которые нанесли удары по району Керманшах в центральном Иране.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что это часть более широкой стратегии по снижению военного потенциала Ирана и установлению воздушного превосходства.
"Армия обороны Израиля продолжает свои усилия, направленные на снижение военного потенциала иранского режима и достижения воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана с целью защиты государства", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Были ликвидированы командиры и ученые-ядерщики.
В ответ Иран начал наносить удары по Израилю. В связи с обстрелами некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.
В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по новой ядерной сделке.
Из-за этого Израиль закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности.
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