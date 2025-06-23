Израильская авиация атаковала Иран: что известно об ударе по военному объекту

Израильские военные нанесли удары по иранским объектам в ответ на ракетную угрозу.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиация ударила по месту запуска и хранения ракет класса "земля-земля", которые были нацелены на территорию Израиля.

Отмечается, что удар был осуществлен после получения точной разведки от Разведывательного управления Израиля.

В операции приняли участие более 15 истребителей, которые нанесли удары по району Керманшах в центральном Иране.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что это часть более широкой стратегии по снижению военного потенциала Ирана и установлению воздушного превосходства.

"Армия обороны Израиля продолжает свои усилия, направленные на снижение военного потенциала иранского режима и достижения воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана с целью защиты государства", - говорится в сообщении.