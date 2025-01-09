Президентом Ливана стал командующий армией, которого поддерживают США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, Ауна избрали президентом после двух туров голосования в парламенте. США и Саудовская Аравия активно продвигали его на эту должность.

После того как Аун был провозглашен президентом, он фактически перестал быть главой армии. Он прибыл в парламент, чтобы принять присягу в качестве президента, одетый в гражданскую одежду.

CNN напоминает, что в Ливане не было президента с тех пор, как в октябре 2022 года закончился срок полномочий бывшего президента Мишеля Ауна (он не является родственником Джозефа Ауна). Бывшего президента поддерживали боевики "Хезболлы".

До сегодняшних парламентских заседаний за последние два года было 12 неудачных попыток избрать президента.

Издание уточняет, что партия "Хезболла" и ее главный союзник "Амаль" поддержали Ауна во втором туре. В первом туре они за командующего армией не голосовали. Во втором туре Аун набрал 99 голосов из 128.