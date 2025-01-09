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Президентом Ливана стал командующий армией, которого поддерживают США

Бейрут, Четверг 09 января 2025 15:51
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Президентом Ливана стал командующий армией, которого поддерживают США Фото: Джозеф Аун, президент Ливана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Ливане парламент избрал нового президента. Страну возглавил командующий ливанской армией Джозеф Аун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Ауна избрали президентом после двух туров голосования в парламенте. США и Саудовская Аравия активно продвигали его на эту должность.

После того как Аун был провозглашен президентом, он фактически перестал быть главой армии. Он прибыл в парламент, чтобы принять присягу в качестве президента, одетый в гражданскую одежду.

CNN напоминает, что в Ливане не было президента с тех пор, как в октябре 2022 года закончился срок полномочий бывшего президента Мишеля Ауна (он не является родственником Джозефа Ауна). Бывшего президента поддерживали боевики "Хезболлы".

До сегодняшних парламентских заседаний за последние два года было 12 неудачных попыток избрать президента.

Издание уточняет, что партия "Хезболла" и ее главный союзник "Амаль" поддержали Ауна во втором туре. В первом туре они за командующего армией не голосовали. Во втором туре Аун набрал 99 голосов из 128.

Прекращение огня между Израилем и "Хезболлой"

Как пишет CNN, способствовало проведению выборов в Ливане прекращение огня между Израилем и "Хезболлой".

В начале октября Израиль в рамках войны с боевиками вторгся в южную часть Ливана, чтобы уничтожать там объекты "Хезболлы".

Уже 26 ноября Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Израильские военные начали выходить из ливанской территории.

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