Ночная атака Ирана на Израиль: количество жертв возросло до пяти, более 90 пострадавших
В Израиле возросло количество погибших и раненых в результате ночного ракетного обстрела центральной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Согласно данным местной службы спасения, по состоянию на сейчас известно о пяти погибших, среди которых:
- четверо погибли в результате удара по жилой многоэтажке в Петах-Тикве;
- один человек погиб в Бней-Браке, где ракета вызвала значительные разрушения в жилом районе.
В частности служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о госпитализации 92 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
Сейчас поиски продолжаются на двух из четырех мест падения ракеты. Также спасатели пытаются добраться до трех человек, которые оказались в ловушке на месте падения ракеты в Хайфе.
Война между Израилем и Ираном
13 июня Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной этому стал срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по новой ядерной сделке.
Во время авиаудара были ликвидированы десятки высокопоставленных офицеров Ирана, а также специалисты, участвовавшие в разработке ядерного потенциала страны.
После этого обе страны ежедневно обменивались ракетно-дроновыми ударами по инфраструктуре друг друга.
Вечером, 15 июня, Иран нанес удары по Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфу. Также ночью Тегеран атаковал центральные районы Израиля, в частности город Хайва и Тель-Авив.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.