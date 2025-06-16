Ночная атака Ирана на Израиль: количество жертв возросло до пяти, более 90 пострадавших

Иллюстративное фото: в Израиле возросло количество жертв и пострадавших в результате ночной атаки Ирана (Getty Images)

В Израиле возросло количество погибших и раненых в результате ночного ракетного обстрела центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно данным местной службы спасения, по состоянию на сейчас известно о пяти погибших, среди которых: четверо погибли в результате удара по жилой многоэтажке в Петах-Тикве;

один человек погиб в Бней-Браке, где ракета вызвала значительные разрушения в жилом районе. В частности служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о госпитализации 92 человек, большинство из которых получили легкие ранения. Сейчас поиски продолжаются на двух из четырех мест падения ракеты. Также спасатели пытаются добраться до трех человек, которые оказались в ловушке на месте падения ракеты в Хайфе.