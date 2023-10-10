В Израиле намерены призвать до 360 тысяч резервистов из-за нападения ХАМАС

Правительство Израиля одобрило призыв в Армию обороны (ЦАХАЛ) до 360 тысяч резервистов для участия в контртеррористической операции "Железные мечи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".
Сообщается, что предложение о призыве поступило от министра обороны Израиля Йоава Галанта после оценки ситуации.
Отметим, что ЦАХАЛ обеспечивает доставку в Израиль военнослужащих резерва, которые находятся за границей.
Добавим, что Израиль уже призвал 300 тысяч резервистов после нападения боевиков ХАМАС. При этом не всех военных направили на подавление террористов.
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Со временем Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.
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