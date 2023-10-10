В Израиле намерены призвать до 360 тысяч резервистов из-за нападения ХАМАС

Правительство Израиля одобрило призыв в Армию обороны (ЦАХАЛ) до 360 тысяч резервистов для участия в контртеррористической операции "Железные мечи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля" .

Сообщается, что предложение о призыве поступило от министра обороны Израиля Йоава Галанта после оценки ситуации.

Отметим, что ЦАХАЛ обеспечивает доставку в Израиль военнослужащих резерва, которые находятся за границей.

Добавим, что Израиль уже призвал 300 тысяч резервистов после нападения боевиков ХАМАС. При этом не всех военных направили на подавление террористов.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Со временем Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

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