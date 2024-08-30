В Израиле заявили о ликвидации командира "Исламского джихада" (видео)

В заявлении израильской стороны указывается, что за первые сутки совместной антитеррористической операции ЦАХАЛ, ISA и пограничной полиции в Дженнине и Тулкарме "ликвидировано 12 террористов, задержаны более 10 находившихся в розыске подозреваемых, демонтированы десятки взрывных устройств.

В частности, в Тулкарме пять исламистов "прятались в мечети" и были ликвидированы.

"Среди ликвидированных террористов был Мухаммад Джаббер, "Абу Шуджаа", глава террористической сети в Нур Шамсе, участвовавший в многочисленных терактах", - рассказали в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что израильские силовики демонтировали десятки взрывных устройств, задержали подозреваемых в терроризме и изъяли оружие, в том числе пулеметы М-16, боеприпасы и дополнительную военную технику.

Во время проведения антитеррористических мероприятий один военный ЦАХАЛ получил ранение средней тяжести, и был эвакуирован и госпитализирован.

В Армии обороны Израиля также обнародовали видео и фото данной антитеррористической операции:

Операция Израиля на Западном берегу реки Иордан (фото: idfanc.activetrail.biz)

Ликвидация членов "Исламского джихада"

Напомним, Израиль методично уничтожает верхушку радикальной группировки "Исламский джихад", признанной террористической организацией.

Так, в мае прошлого года израильские военные уничтожили одного из бездельников "ИД" Аеда Альхусени, а также руководителя ракетных войск этой группировки Али Гали и его заместителя.

А в октябре 2023 года СМИ писали об уничтожении на севере Сектора Газа высокопоставленного лидера группировки "Палестинский исламский джихад" Мусы Насира.

Также напомним, что в 2021 году Армия обороны Израиля и общая служба безопасности ликвидировала командира Северного округа "Бригад Аль-Кудса", являющегося военным крылом "Исламского джихада". Он отвечал за обстрелы израильских городов противотанковыми ракетами.

Ранее сообщалось, что в середине мая 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении спецоперации против "Исламского джихада".