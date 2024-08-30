RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиле заявили о ликвидации командира "Исламского джихада" (видео)

Фото: израильские военные (idfanc.activetrail.biz)
Автор: Владимир Костырин

Израильские силы ликвидировали нескольких боевиков в ходе антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан возле мечети в городе Тулкарм. Среди убитых был командир организации "Исламский джихад" Муххаммад Джаббер, известный как Абу Шуджаа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильской стороны указывается, что за первые сутки совместной антитеррористической операции ЦАХАЛ, ISA и пограничной полиции в Дженнине и Тулкарме "ликвидировано 12 террористов, задержаны более 10 находившихся в розыске подозреваемых, демонтированы десятки взрывных устройств.

В частности, в Тулкарме пять исламистов "прятались в мечети" и были ликвидированы.

"Среди ликвидированных террористов был Мухаммад Джаббер, "Абу Шуджаа", глава террористической сети в Нур Шамсе, участвовавший в многочисленных терактах", - рассказали в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что израильские силовики демонтировали десятки взрывных устройств, задержали подозреваемых в терроризме и изъяли оружие, в том числе пулеметы М-16, боеприпасы и дополнительную военную технику.

Во время проведения антитеррористических мероприятий один военный ЦАХАЛ получил ранение средней тяжести, и был эвакуирован и госпитализирован.

В Армии обороны Израиля также обнародовали видео и фото данной антитеррористической операции:

 

Операция Израиля на Западном берегу реки Иордан (фото: idfanc.activetrail.biz)

Ликвидация членов "Исламского джихада"

Напомним, Израиль методично уничтожает верхушку радикальной группировки "Исламский джихад", признанной террористической организацией.

Так, в мае прошлого года израильские военные уничтожили одного из бездельников "ИД" Аеда Альхусени, а также руководителя ракетных войск этой группировки Али Гали и его заместителя.

А в октябре 2023 года СМИ писали об уничтожении на севере Сектора Газа высокопоставленного лидера группировки "Палестинский исламский джихад" Мусы Насира.

Также напомним, что в 2021 году Армия обороны Израиля и общая служба безопасности ликвидировала командира Северного округа "Бригад Аль-Кудса", являющегося военным крылом "Исламского джихада". Он отвечал за обстрелы израильских городов противотанковыми ракетами.

Ранее сообщалось, что в середине мая 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении спецоперации против "Исламского джихада".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль