Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск "Исламского джихада"
Израиль убил руководителя ракетных войск "Исламского джихада" и его заместителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание пишет, что операция по ликвидации была проведена после того, как ракеты, выпущенные из сектора Газа, были убиты мирным жителем Израиля. Также отмечается, что это уже пятое убийство высокопоставленных деятелей Исламского джихада за последние три дня.
"Мы находимся в разгаре кампании, как наступательной, так и оборонной", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Напомним, утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада", начав операцию "Щит и стрела".
В ответ из сектора Газа были выпущены сотни ракет израильскими городами. Известно о попадании в дома.
Детальнее об операции "Щит и стрела", а также ситуации в Израиле - читайте в материале РБК-Украина.
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