В Израиле заявили об очередном обстреле из Йемена и работе ПВО

В израильском военном ведомстве рассказали, что около 01:46 в нескольких районах в центральной части страны прозвучали сирены. Это было связано со снарядом, который был выпущен в сторону Израиля из Йемена.

После этого в ЦАХАЛ отчитались о сбитии йеменского боеприпаса, который не долетел до израильской территории.

"После сирен, которые прозвучали недавно, снаряд, выпущенный из Йемена, был перехвачен перед тем, как пересечь территорию Израиля", - говорится в заявлении израильских военных.

В ЦАХАЛ добавили, что из-за риска падения осколков в результате работы ПВО были включены сирены по ракетной опасности.

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