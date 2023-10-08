В Израиле подтвердили гибель более 500 человек, еще десятки - в заложниках в Газе

Из-за нападения террористов ХАМАСа в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытается установить точное количество заложников, которых захватили в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ЦАХАЛа подполковника Ричарда Хехта в интервью CNN .

По его словам, ЦАХАЛ понимает, что в Газе были захвачены "десятки" заложников.

"Поскольку жизнь здесь очень священна, мы заботимся о том, чтобы выйти и точно понять цифры", - сказал Хехт.

Добавим, что аварийно-спасательная служба Zaka, которая специализируется на работе с телами погибших, сообщила CNN, что подтвердила гибель "около 500" людей в результате нападения ХАМАСа.

При этом число не включает людей, которые умерли или были объявлены мертвыми в больницах. К тому же, Zaka не смогла добраться до каждого места, где, как считается, погибли люди, а это означает, что общее количество почти наверняка превышает 500.

Кроме того, спикер ЦАХАЛа отметил, что военные будут эвакуировать израильские общины вокруг Газы и "сделают все возможное, чтобы минимизировать сопутствующие убытки и выселить людей, не причастных к этому".

Подполковник добавил, что первоочередной целью ЦАХАЛа является "стабилизация обороны, защита границы" и "забота об общинах".

"Наши цели, вероятно, будут определены сегодня-завтра правительством, но делать это нужно взвешенно", - сказал Хехт.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов террористы проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что в ходе боевых действий боевики ХАМАС захватили заложников и военнопленных.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". А военно-политический кабинет государства поддержал решение.

Все подробности нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

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