В Израиле заявили, что ХАМАС захватил "заложников и военнопленных"

Боевики преступной группировки ХАМАС, вторгшись на территорию Израиля, захватили "заложников и военнопленных".

Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Есть заложники и военнопленные, которых захватил ХАМАС. Есть также погибшие среди солдат ЦАХАЛа. У нас пока нет точной цифры - мы находимся в состоянии войны", - сказал Хагари.

Позиция ХАМАС

Тем временем заместитель председателя ХАМАСа Салех аль-Арури заявил, что группировка захватила "большое количество" израильтян. По его словам, среди них есть "старшие офицеры".

Однако эти заявления не были подтверждены или проверены Израилем.

Ситуация в Израиле

Напомним, сегодня боевики Сектора Газа ХАМАС атаковали Израиль. В Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".

Все, что известно об утренней атаке Сектора Газа на территорию Израиля, можно узнать в материале РБК-Украина.

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