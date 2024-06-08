Атака дронов на Северную Осетию - операция ГУР, - источник

За атакой дронов на Северную Осетию стоит Главное управление разведки Минобороны. Это произошло в ночь на 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников РБК-Украина, атака дронов на Северную Осетию - это операция Главного управления разведки Минобороны. Последствия атаки уточняются.

Напомним, российское министерство обороны заявило, что якобы в Северной Осетии этой ночью уничтожили один дрон. Глава региона Сергей Меняйло заверил, что было три беспилотника, которые "уничтожили". По его словам, дроны летели на военный аэродром. Вероятно, речь идет об аэродроме Моздок.

скриншот google.com.ua/maps

Что известно об аэродроме Моздок

Этот аэродром расположен в Северной Осетии. Из открытых источников известно, что там базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк России.

Украинцы знают этот аэродром из-за того, что оттуда взлетают самолеты МиГ-31К. Они являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал" и причинами масштабной воздушной тревоги в Украине. В последний раз Россия применяла эти ракеты 26 мая, и тогда их не удалось уничтожить.

По состоянию на конец апреля 2024 года, по данным издания Defense Express, на аэродроме Моздок фиксировали не только самолеты МиГ-31К, но и бомбардировщики Ту-22М3, самолеты Су-25М и вертолеты разных типов.

Следует добавить, что расстояние от Украины (подконтрольных территорий) до Северной Осетии составляет не менее 900 километров. Это первая атака дронов на Северную Осетию.