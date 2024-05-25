В Израиле отреагировали на решение МУС о запрете военной операции в Рафахе

"Государство Израиль обязуется продолжать борьбу за возвращение своих заложников и гарантировать безопасность своих граждан - где бы и когда бы это ни было необходимо - в том числе и в Рафахе", - сказал экс-министр обороны Израиля Бенни Ганц в заявлении, которое он опубликовал поздно вечером в пятницу, 24 мая, после решения Международного суда.

Ганц является бывшим министром обороны и начальником штаба ЦАХАЛа, а также членом малого военного кабинета Израиля. Как в своем заявлении для общественности, так и в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, он подчеркнул важность продолжения кампании по разгрому ХАМАСа и возвращения оставшихся 125 заложников, которых похитили 7 октября и удерживают в Секторе Газа.

Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел также подчеркнули намерение Израиля продолжать операцию "Рафах", отметив, что военная кампания направлена против ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения.

В заявлении отмечается, что приказ Международного суда ООН, в котором говорится о том, что Израиль должен "прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинской группы в Газе такие условия жизни, которые могут привести к ее полному или частичному физическому уничтожению".

В израильском заявлении отмечается, что ЦАХАЛ не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафах, которая могла бы уничтожить палестинский народ, и что он придерживается норм международного права.

"Израиль продолжит свои усилия, чтобы позволить гуманитарной помощи попадать в Сектор Газа и действовать в соответствии с законом, чтобы максимально уменьшить ущерб, нанесенный гражданскому населению в Секторе Газа", - отмечается в декларации.

Также в заявлении отмечается, что Израиль будет продолжать держать контрольно-пропускной пункт Рафах открытым, разрешит непрерывный доступ гуманитарной помощи с египетской стороны и не позволит террористическим организациям контролировать контрольно-пропускной пункт".

В своём заявлении Израиль подверг сомнению более широкий контекст решения Международного суда ООН. Оно было вынесено в связи с тем, что трибунал рассматривает иск Южной Африки о том, что Израиль совершает геноцид против палестинского народа и нарушает конвенцию о геноциде 1948 года.

В заявлении подчеркивается, что "обвинения Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН в Гааге касательно "геноцида" являются ложными, возмутительными и отвратительными".