ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские банки резко увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц

Новина українською →
Украина, Вторник 20 декабря 2022 12:03
Украинские банки резко увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц Фото: банки Украины показали прибыль 19,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% больше, чем за 10 месяцев текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-ноябрь 2022 года составили 322,053 млрд гривен, расходы 286,899 млрд гривен.

Украинские банки резко увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 13,6 раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - до 113 млрд гривен.

Украинские банки резко увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен, после чего банки показывали убытки. Однако уже в июле была зафиксирована прибыль - 3,407 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Национальный банк Украины
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах