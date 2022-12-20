Украинские банки резко увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% больше, чем за 10 месяцев текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 13,6 раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - до 113 млрд гривен.

По данным НБУ, доходы банков за январь-ноябрь 2022 года составили 322,053 млрд гривен, расходы 286,899 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен, после чего банки показывали убытки. Однако уже в июле была зафиксирована прибыль - 3,407 млрд гривен.

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