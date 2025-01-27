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В Израиле не принимали решение о передаче Украине захваченного российского оружия, - посол

Понедельник 27 января 2025 21:34
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В Израиле не принимали решение о передаче Украине захваченного российского оружия, - посол Фото: Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Израиль не принимал решение, которое позволило бы передать Украине захваченное у боевиков российское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского для "Радио Свобода".

Бродский обратил внимание, что замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель, когда она была депутатом Кнессета, вносила законопроект с предложением начать передачу Украине захваченного оружия российского производства. Но тогда он не прошел парламент. На новой должности Хаскель не может подавать частные законодательные инициативы.

"То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Минобороны. Никакого такого решения Минобороны не принимало", - добавил он.

Пост посольства Украины в Израиле

Напомним, на прошлой неделе посольство Украины в Израиле рассказало об итогах встречи посла Евгения Корнийчука с заместителем главы МИД Израиля Шаррен Хаскель.

Корнийчук поблагодарил чиновницу за идею передать Украине оружие российского производства, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане.

При этом в посольстве подчеркнули, что ожидают положительного решения израильских властей по такому вопросу.

В посольстве не уточняли, что Хаскель вносила в Кнессет законопроект о такой помощи Украине, но его не поддержали.

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