ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перший південний штат США скасує смертну кару

Новость на русском → Вірджинія, Вівторок 23 лютого 2021 10:19
Перший південний штат США скасує смертну кару Фото: людина з табличкою (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Американський штат Вірджинія стане першим на Півдні США, де скасують смертну кару. Відповідний законопроект був остаточно схвалений законодавцями та направлений на підпис губернатору-демократу Ральфу Нортэму.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, Вірджинія стане 23-м штатом, який відмовився від проведення страт. Вони будуть замінені довічним ув'язненням без можливості умовно-дострокового звільнення.

Цей штат досі був лідером за кількістю приведених у виконання на його території смертних вироків. Так, за весь час існування Вірджинії її влада стратила майже 1,4 тисячі осіб.

Перша страта відбулася ще в 1608 році, коли в Джеймстауні - першому поселенні англійців на території сучасних США - стратили людину, яку вважали іспанським шпигуном.

Нагадаємо, раніше у США привели у виконання першу за 67 років страту жінки. У в'язниці у Терре-Хот, штат Індіана, ввели смертельну ін'єкцію Лізі Монгомері.

Також РБК-Україна писало, що влада США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привели у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі смертная казнь
NEWS
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні