Перший південний штат США скасує смертну кару

Американський штат Вірджинія стане першим на Півдні США, де скасують смертну кару. Відповідний законопроект був остаточно схвалений законодавцями та направлений на підпис губернатору-демократу Ральфу Нортэму.

Як повідомляється, Вірджинія стане 23-м штатом, який відмовився від проведення страт. Вони будуть замінені довічним ув'язненням без можливості умовно-дострокового звільнення.

Цей штат досі був лідером за кількістю приведених у виконання на його території смертних вироків. Так, за весь час існування Вірджинії її влада стратила майже 1,4 тисячі осіб.

Перша страта відбулася ще в 1608 році, коли в Джеймстауні - першому поселенні англійців на території сучасних США - стратили людину, яку вважали іспанським шпигуном.