В Израиле приняли важное решение о ношении и приобретении оружия гражданами

Министр нацбезопасности Израиля приказал ввести специальные меры, чтобы позволить как можно большему количеству граждан вооружиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной безопасности Израиля .

Отмечается, что любой гражданин Израиля, который отвечает нормам, разрешающим ношение частного огнестрельного оружия в связи с самозащитой и службой в силах безопасности, и не имеющий судимости или медицинской непригодности, должен будет пройти телефонное собеседование вместо физической беседы. В случае прохождения собеседования такие люди смогут в течение недели получить разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Кроме того, любой гражданин, который получил условное разрешение на приобретение огнестрельного оружия и не купил огнестрельное оружие в течение 2023 года, а срок действия условного удостоверения закончился, теперь сможет приобрести огнестрельное оружие без необходимости подачи другого заявления. Отмечается, что льгота будет касаться около 4 тысяч граждан.

В Израиле было принято еще несколько норм.

В частности, любой гражданин, который сдал оружие в течение последних шести месяцев в связи с непрохождением переподготовки или возобновления стажировки, сможет получить свое оружие обратно. Это будет касаться около 1800 граждан.

К тому же, со следующего вторника будут выдаваться условные разрешения на ношение огнестрельного оружия с разрешением на приобретение до 100 патронов вместо 50.

План вступит в силу в течение 24 часов.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир отметил, что речь идет об очень важном обязательстве, которое позволит как можно большему количеству граждан вооружаться и защищать себя и свое окружение, когда это необходимо.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 800 человек, более 2200 - ранены. Тем временем в Секторе Газы - 510 погибших, более 2500 раненых.

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