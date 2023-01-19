Новый глава МИД Израиля планирует поездку в Украину, - СМИ

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял предложение своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как отмечает издание, министры договорились о визите израильского чиновника в ходе телефонного разговора. Коэн может стать самым высокопоставленным чиновником Израиля, который посетит Украину с начала полномасштабного вторжения России.

При этом в издании добавляют, что Коэн пообещал Кулебе окончательно открыть посольство Израиля в Киеве в ближайшие 60 дней.

По информации The Times of Israel, израильский министр также призвал Украину присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции на фоне использования Россией иранского оружия.