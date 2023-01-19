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Новый глава МИД Израиля планирует поездку в Украину, - СМИ

Новина українською →
Иерусалим, Четверг 19 января 2023 20:04
Новый глава МИД Израиля планирует поездку в Украину, - СМИ Фото: Эли Коэн, глава МИД Израиля (flickr by IAEA Imagebank)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял предложение своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отмечает издание, министры договорились о визите израильского чиновника в ходе телефонного разговора. Коэн может стать самым высокопоставленным чиновником Израиля, который посетит Украину с начала полномасштабного вторжения России.

При этом в издании добавляют, что Коэн пообещал Кулебе окончательно открыть посольство Израиля в Киеве в ближайшие 60 дней.

По информации The Times of Israel, израильский министр также призвал Украину присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции на фоне использования Россией иранского оружия.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что в ходе разговора Коэн пообещал увеличить помощь Украине в гуманитарной и других сферах.

Также мы писали, что, по информации The New York Times, США согласовали поставки артиллерийских снарядов в Украину со складов в Израиле.

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