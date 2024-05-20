В Израиле резко отреагировали на планы МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Реакция главы МИД

"Возмутительное решение прокурора Международного уголовного суда в Гааге является безудержным лобовым нападением на жертв 7 октября и наших 128 заложников в Секторе Газа", - написал дипломат.

По его словам, в то время как убийцы и насильники ХАМАСа совершают преступления против человечности, прокурор одновременно вспоминает премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с "мерзкими нацистскими монстрами" ХАМАСа. Он назвал это историческим позором, который запомнится навсегда.

"Я поручил немедленно создать в Министерстве иностранных дел специальный командный центр со всеми профессиональными подразделениями, направленный на борьбу с решением, направленным, прежде всего, на то, чтобы сковать руки Израиля и помешать ему осуществить свое право на самооборону", - написал он.

Также он сообщил, что намерен поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокурора и заявить, что даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров.

Реакция президента

Герцог назвал заявление прокурора МУС более чем возмутительным. Он считает, что этот шаг является односторонним политическим шагом, который придает смелости террористам во всем мире и нарушает все основные правила суда в соответствии с принципом взаимодополняемости и других правовых норм.

Он напомнил, что лидеры ХАМАСа являются репрессивными диктаторами, виновными в массовых убийствах, массовых изнасилованиях и массовых похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев.

"Любая попытка провести параллели между этими жестокими террористами и демократически избранным правительством Израиля, которое работает над выполнением своего долга по защите и защите своих граждан, полностью соблюдая принципы международного права, является возмутительной и не может быть исключена никем", - пояснил президент Израиля.

Также он ожидает, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот МУС и решительно отвергнут его.