В Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана

"Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать - если до Рамадана наши заложники не будут дома, бои будут продолжаться всюду, включая район Рафаха", - сказал он в выступлении перед лидерами американских евреев в Иерусалиме.

Отметим, что священный для мусульман месяц Рамадан начинается в этом году 10 марта.

По словам бывшего начальника штаба ЦАХАЛа и министра обороны, израильские силы "сделают это скоординированно, способствуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения".

"Тем, кто говорит, что цена (наступления) слишком высока, я говорю это очень четко: у ХАМАС есть выбор - они могут сдаться, освободить заложников, и граждане Газы смогут отпраздновать священный праздник Рамадан", - отметил Ганц.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

12 февраля израильские военные ударили с воздуха по городу Рафах. Впоследствии оказалось, что это была спецоперация, во время которой освободили двух израильских заложников ХАМАС.

Отметим также, что Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.