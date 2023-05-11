По Израилю выпустили более 800 ракет, - ЦАХАЛ

По данным ЦАХАЛа, по меньшей мере 620 снарядов пересекли границу, а 152 упали в Газе. При этом системам ПВО удалось перехватить 179 ракет, а несколько упали в городских районах. В результате этого погиб один человек и еще несколько получили ранения.

Остальные ракеты упали на открытой местности, не причинив ущерба.

По словам военных, они нанесли удары по 191 объекту, принадлежащему палестинской группировке "Исламский джихад".

Напомним, утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада", начав операцию "Щит и стрела".

В ответ из сектора Газа были выпущены сотни ракет по израильским городам. Известно о попадании в дома.

Подробнее об операции "Щит и стрела", а также ситуации в Израиле - читайте в материале РБК-Украина.

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