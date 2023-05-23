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Израиль обвинил Иран в создании из гражданских судов "плавучих баз террористов"

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Вторник 23 мая 2023 03:48
Израиль обвинил Иран в создании из гражданских судов "плавучих баз террористов" Фото: Израиль обвинил Иран в "морском терроризме" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр оборон Израиля Йоав Галант обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в превращении коммерческих гражданских кораблей в платформы для запуска ракет, дронов и коммандос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам израильского чиновника, таким образом Тегеран преследует цель расширить скрытое военно-морского влияния далеко за пределы Персидского залива.

Такое заявление главы Минобороны Израиля на форуме по безопасности конференции в Герцлии прозвучало на фоне нового обострения напряженности между региональными противниками из-за ядерной программы Ирана и поддержки палестинских и ливанских боевиков.

Галант продемонстрировал изображения шести якобы перепрофилированных иранских судов, пять из которых он назвал "плавучими террористическими базами". Министр добавил, что одна из них недавно направилась в сторону Аденского залива.

"Это напрямую связано с морским терроризмом, который Иран навязывает Персидскому заливу и Аравийскому морю. Он также работает над расширением своей деятельности на Индийский океан, а затем и на Красное море, а также на Средиземное море", - заявил Галант.

Отметим, что за последние два года Иран и Израиль обменялись обвинениями в серии атак на свои корабли в Персидском заливе.

Напомним, что 3 мая Иран захватил нефтяной танкер в водах Персидского залива. Аналогичный случай произошел также в конце апреля.

Добавим, что недавно в Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

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