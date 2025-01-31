Израиль освободил 110 палестинских заключенных, - СМИ

Израиль в четверг, 30 января, заявил, что освободил 110 палестинских заключенных. Это произошло в рамках соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В давлении Службы тюрем Израиля сказано, что перед освобождением все 110 заключенных были "переведены из нескольких мест заключения по всей стране в тюрьмы Офер и Кециот". В свою очередь восемь заложников, захваченных ХАМАС и другими вооруженными группировками в ходе нападений 7 октября 2023 года, также были освобождены в четверг в Газе. Среди них трое израильтян и пять граждан Таиланда.