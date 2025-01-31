Ізраїль звільнив 110 палестинських в'язнів, - ЗМІ

Ізраїль у четвер, 30 січня, заявив, що звільнив 110 палестинських в'язнів. Це сталося в рамках угоди з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У свою чергу, вісім заручників, захоплених ХАМАС та іншими збройними угрупованнями під час нападів 7 жовтня 2023 року, також були звільнені в четвер у Газі. Серед них троє ізраїльтян і п'ять громадян Таїланду.

У заяві Служби в'язниць Ізраїлю зазначено, що перед звільненням усіх 110 ув'язнених було "переведено з кількох місць ув'язнення по всій країні у в'язниці Офер і Кеціот".

Нагадаємо, що раніше цього дня, 30 січня, Ізраїль призупинив звільнення ув'язнених палестинців. Рішення було ухвалено у зв'язку з хаосом під час передачі ізраїльських заручників Червоному Хресту.

Зокрема, під час процесу натовп у Газі оточив заручників, яких вели до автобусів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Крім того, палестинці штовхали автобуси МКЧХ.

"Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС", - прокоментував ситуацію прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

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