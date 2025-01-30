Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных: в чем причина

Израиль 30 января приостановил освобождение заключенных палестинцев. Такое решение приняли из-за хаоса во время передачи израильских заложников Красному Кресту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что Управление тюрем Израиля получило указание от властей остановить освобождение палестинских заключенных в рамках сегодняшнего обмена с ХАМАС.

Израиль принял такое решение после того, как в сети показали кадры освобождения израильских заложников. Во время процесса толпа в Секторе Газа окружила заложников, которых вели к автобусам Международного комитета Красного Креста. Также палестинцы толкали автобусы Красного Креста.

"Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент Израиля Исаак Герцог также раскритиковал сцены хаоса, которые наблюдались во время передачи заложников.

Премьер и министр обороны Израиля требуют от ХАМАС гарантий, что освобождение следующих заложников будет происходить в безопасной обстановке.

Как отмечает издание "Новости Израиля", палестинские заключенные уже были в автобусах и покинули территорию тюрьмы, когда обмен приостановили.

Напомним, сегодня, 30 января, ХАМАС передал Израилю восьмерых заложников. Среди них трое израильтян и пять граждан Таиланда. Взамен из израильских тюрем должны были выпустить 110 палестинских заключенных. Среди них Мухаммад Абу Уарда - активист ХАМАС, организатор терактов. Он получил 48 пожизненных сроков.