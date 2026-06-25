Израиль уравняет Газу с землей? Начались переговоры о масштабном сносе

Израильские компании начали переговоры по проведению беспрецедентных работ по сносу разрушенных зданий и расчистке завалов в Секторе Газа. Проект предусматривает полное выравнивание отдельных территорий для последующего строительства жилых кварталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Израильские фирмы планируют превратить миллионы тонн бетонного щебня во вторичные строительные материалы для новых построек. Значительную часть завалов планируют вывезти за пределы региона.

Источники издания называют будущие работы историческими по своему масштабу. Процесс выравнивания земли должен подготовить почву для новых домов.

"Речь идет об огромных объемах разрушений, которые они хотят превратить в переработанные строительные материалы, значительную их часть вывезти, а в то же время уравнять с землей территорию, чтобы построить на ней новые дома, и все это происходит еще до того, как ХАМАС будет разоружен, а Полоса демилитаризована", - сказал он.

Какие могут возникнуть проблемы

Представители сектора безопасности предупреждают о серьезных рисках. Темпы подготовки к реконструкции смотрятся слишком быстрыми.

Ключевые проблемы проекта:

отсутствие демилитаризации региона к моменту начала работ;

несоблюдение разумных сроков подготовки;

риск сокрытия подземной инфраструктуры ХАМАС

Если строительство начнется сейчас, то война может вернуться. Чиновники объясняют это просто: под развалинами до сих пор скрывается враг. Там находятся подземные заводы, склады оружия и центры управления.

"При таких темпах не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия, чтобы разоружить его и отрезать его подземную инфраструктуру, где он прячется, руководит подготовкой к войне с Израилем, руководит производственной линией оружия и скрывает склады оружия", - подчеркнул чиновник.

Спецслужбы полагают, что нынешняя траектория ведет к тупику. Ликвидация подпольной инфраструктуры ХАМАС должна стать приоритетом. Только после полного разоружения и зачистки тоннелей можно говорить о мирном строительстве.