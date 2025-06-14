Израиль снова атакует Иран: в Тегеране анонсировали ответный удар

Израиль начал новую волну атаку на Иран. Уже минимум в Тегеране, Исфахане и портовом городе Бендер-Аббас были активированы системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet .

"Системы противовоздушной обороны были активированы в южном портовом городе Бандар-Аббас после израильских ударов", - сообщило иранское государственное телевидение.

Отмечается, что объект считается очень важным для Ирана, поскольку является самым крупнейшим торговым портом страны. Он расположен северном берегу Ормузского пролива у входа в Персидский залив.

Тем временем иранское информационное агентство "Сабрин" сообщило, что системы ПВО были активированы вблизи ядерных объектов в Исфахане.

Кроме того, активированы в столице Тегеран и нескольких других городах, включая Тебриз и Исфахан.

В свою очередь иранское государственное телевидение объявило, что в "течение нескольких часов" ожидаются "массированные и разрушительные" атаки на Израиль.